Yolda yürürken düşüp öldü

ÇORUM, () - ÇORUM’da yolda yürürken yere düşüp kafasını sert zemine çarpan 48 yaşındaki Bektaş Yurdusever, hastanede yaşamını yitirdi.

Çorum'da Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 1'inci Sokak üzerinde yürüyen Bektaş Yurdusever, dengesini kaybedip düştü. Başına sert zemine çarparak ağır yaralanan Yurdusever, ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.