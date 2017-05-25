Yolda tartıştığı belediye işçisini tek kurşunla öldürdü

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), () - BURSA’nın Gemlik İlçesi’nde, TIR sürücüsü 36 yaşındaki Tarık D., yolda tartıştığı belediye işçisi 42 yaşındaki Galip Canayaz’ı tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Canayaz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Tarık D. olay yerinden 500 metre uzakta polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Yeni Mahalle Kireççi Sokak’ta meydana geldi. TIR sürücüsü Tarık D. ile yolda karşılaştığı belediye işçisi Galip Canayaz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkaran Tarık D., Galip Canayaz’ın göğsüne ateş etti. Canayaz 10 metre ilerledikten sonra yere yığılırken, Tarık D. kaçtı.

İhbür üzerine gelen ambulansla Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Canayaz, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaçan Tarık D. ise olay yerinden 500 metre uzaklıkta polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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