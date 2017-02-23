Yolcusu rahatsızlanan uçak, acil iniş yaptı

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ALMANYA'dan İzmir'e gelen özel bir havayoluna ait uçak, yolculardan 86 yaşındaki Hasan Deveci rahatsızlanınca Çanakkale Havalimanı'na acil iniş yaptı. Hastaneye kaldırılan Deveci'nin duran kalbi, kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı.

Almanya'dan İzmir'e yolcu taşıyan özel bir havayoluna ait uçakta seyahat eden Hasan Deveci rahatsızlandı. Uçağın pilotu kuleyle temasa geçerek Çanakkale Havalimanı'na acil iniş yaptı. Hasan Deveci, apronda hazır bekletilen ambulansa alınarak Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deveci'nin duran kalbi yeniden çalıştırıldı.

Uçak, İzmir'e gitmek üzere yeniden havalandı.

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