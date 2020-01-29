Yolcunun düşmesine neden olan halk otobüsü şoförünün 1 yıl 6 ay hapsi istendiistemi

ADANA'da özel halk otobüsü şoförü Mesut U. hakkında hareket halindeyken kapıyı açarak yolculardan Salise Güngör'ün (77) düşüp yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 1 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. Güngör'ün düşme anında kaydedilen görüntüler, dava dosyasına delil olarak konuldu.Kaza geçen mayıs ayında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Mesut U. yönetimindeki 01 J 0295 özel halk otobüsünde yolculuk yapan Salise Güngör, inmek istedi. Mesut U. ise hareket halindeyken kapıyı açtı. Güngör, düşerek yaralandı.Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Mesut U. hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesinde yer alan bilirkişi raporunda, Mesut U.'nun asli, Salise Güngör'ün tali kusurlu olduğu bildirildi.Ayrıca, sürücünün, halk otobüsünü trafik kurallarına aykırı şekilde kapısı açık olarak sağa yanaştırdığı, bu sırada kadının düşerek yaralandığı anlatıldı.GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIDava dosyasına talihsiz kadının düşme anına ait kamera görüntüleri de delil olarak konuldu. Görüntülerde, yolcunun ayağa kalktığı sırada sürücünün seyir halinde olmasına rağmen ön kapıyı açması ve kadının düşmesi, yer alıyor. Görüntüde sürücünün aracını durdurarak yolcuları indirdiği ve yaralı kadının yanına gittiği de görülüyor.