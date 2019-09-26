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Yolcu treninin çarptığı kadın öldü

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde, yolcu treninin çarptığı Fatime Duran (87) hayatını kaybetti. Kaza, saat 09.00 sıralarında Bakacakkadı beldesi Satibeyler Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi....

GÜVENLİK 26.09.2019, 11:47
ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde, yolcu treninin çarptığı Fatime Duran (87) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bakacakkadı beldesi Satibeyler Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Zeki B. yönetimindeki Karabük-Zonguldak seferini yapan 22626 sefer sayılı yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Fatime Duran'a çarptı. Ağır yaralanan yaşlı kadın, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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