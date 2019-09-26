Flaş HaberAdana'da polis aracına bombalı saldırı
Son Dakika
(ÖZEL) BOĞAZ'DA KAÇAK MİDYE AVCILARINA OPERASYON... DENİZ ALTINDAKİ YAŞAMA BÜYÜK ZARAR VERİYORLAR (Havadan görüntülerle)
(Havadan fotoğraflarla) Boğaz'da kaçak midye avcılarına operasyon... Deniz altındaki yaşama büyük zarar veriyorlar
Yolcu treninin çarptığı kadın öldü
ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde, yolcu treninin çarptığı Fatime Duran (87) hayatını kaybetti. Kaza, saat 09.00 sıralarında Bakacakkadı beldesi Satibeyler Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi....
GÜVENLİK 26.09.2019, 11:47
ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde, yolcu treninin çarptığı Fatime Duran (87) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Bakacakkadı beldesi Satibeyler Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Zeki B. yönetimindeki Karabük-Zonguldak seferini yapan 22626 sefer sayılı yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Fatime Duran'a çarptı. Ağır yaralanan yaşlı kadın, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Bakacakkadı beldesi Satibeyler Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Zeki B. yönetimindeki Karabük-Zonguldak seferini yapan 22626 sefer sayılı yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Fatime Duran'a çarptı. Ağır yaralanan yaşlı kadın, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
22°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
|İmsak
|05:24
|Güneş
|06:49
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:02
|Yatsı
|20:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Atletico Madrid
|6
|13
|3. Athletic Bilbao
|6
|12
|4. Granada
|6
|11
|5. Barcelona
|6
|10
|6. Real Sociedad
|5
|10
|7. Sevilla
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|6
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|6
|2