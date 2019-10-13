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Yolcu treni otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişiden 2'si öldü, 1'i yaralandı. Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Hemzemin geçitte Selahattin Doğrul'un...
GÜVENLİK 13.10.2019, 12:58
DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişiden 2'si öldü, 1'i yaralandı.
Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Hemzemin geçitte Selahattin Doğrul'un kullandığı 20 UK 417 plakalı otomobile, Denizli- Eskişehir seferini yapan 720013 sefer sayılı Pamukkale Ekspresi çarptı. Yolcu treninin çarptığı otomobil, yol kenarına ters şekilde devrildi. Tren ise yaklaşık 200 metre sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsünün yanındaki arkadaşları Ender Korkmaz (68) ile eşi Sebahat Korkmaz (65) olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Selahattin Doğrul (70) ise yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkartılan Doğrul, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Doğrul'un durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Savcı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Ender- Sebahat Korkmaz çiftinin cesetleri de itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılıp, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. İçinde 63 yolcu bulunan Pamukkale Ekspresi ise kaza nedeniyle bir süre bekledi. Tren 2 saat kadar sonra seferine kaldığı yerden devam etti. Yolcular, kazayı hissetmediklerini, trenin ani durmasıyla görevlilerden kaza olduğunu öğrendiklerini söyledi.
Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Hemzemin geçitte Selahattin Doğrul'un kullandığı 20 UK 417 plakalı otomobile, Denizli- Eskişehir seferini yapan 720013 sefer sayılı Pamukkale Ekspresi çarptı. Yolcu treninin çarptığı otomobil, yol kenarına ters şekilde devrildi. Tren ise yaklaşık 200 metre sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsünün yanındaki arkadaşları Ender Korkmaz (68) ile eşi Sebahat Korkmaz (65) olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Selahattin Doğrul (70) ise yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkartılan Doğrul, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Doğrul'un durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Savcı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Ender- Sebahat Korkmaz çiftinin cesetleri de itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılıp, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. İçinde 63 yolcu bulunan Pamukkale Ekspresi ise kaza nedeniyle bir süre bekledi. Tren 2 saat kadar sonra seferine kaldığı yerden devam etti. Yolcular, kazayı hissetmediklerini, trenin ani durmasıyla görevlilerden kaza olduğunu öğrendiklerini söyledi.
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