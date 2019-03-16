Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104'üncü...
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği çok önemli'
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği...
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak miting
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak...

Yolcu otobüsündeki bavulda 7 bin 965 uyuşturucu hap ele geçirildi

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), ()- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada, bavullardan birinde 7 bin 965 uyuşturucu hap ele geçirildi. Biri meslekten ihraç polis memuru, 2 kişi tutuklandı. ​Akhisar İlçe Emniyet...

Yolcu otobüsündeki bavulda 7 bin 965 uyuşturucu hap ele geçirildi

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), ()- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada, bavullardan birinde 7 bin 965 uyuşturucu hap ele geçirildi. Biri meslekten ihraç polis memuru, 2 kişi tutuklandı.
​Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu hap getirileceğini öğrenince harekete geçti. Çarşamba günü ilçe girişine kontrol noktası oluşturan ekipler, dün saat 22.00 sıralarında Akhisar'a gelen yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste, narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği bavulda 7 bin 965 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uyuşturucuyla ilgili otobüsteki yolculardan, polis memuruyken meslekten ihraç edilen M.A. ile M.K. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından bir gün sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328