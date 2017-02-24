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Yolcu otobüsünde 35 bin paket kaçak sigara ele geçti

ADANA'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, klima ünitesinin arkasına gizlenmiş 35 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Yolcu otobüsünde 35 bin paket kaçak sigara ele geçti

ADANA'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, klima ünitesinin arkasına gizlenmiş 35 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünde kaçak sigara taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Merkez Yüreğir İlçesi Akıncılar Mahallesi'nde durdurulan 48 VA 117 plakalı yolcu otobüsü, detaylı arama için Şakirpaşa Polis Merkezi'nin otoparkına getirildi. Aramada, aracın klima ünitesinin arkasına gizlenmiş 35 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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