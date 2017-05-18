Yolcu otobüsünde 220 gram esrar ele geçirildi

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), () - MANİSA'nın Kula İlçesi'nde, jandarmanın yol kontrolü sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde 220 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Kula'da jandarma ekipleri, geçen Salı günü İzmir-Ankara D-300 karayolu Eşme Kavşağı'nda yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Narkotik köpeği Vicdan'ın da kullanıldığı aramada, 220 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan otobüs muavini H.T., ifadesinde uyuşturucuyu İzmir'deki S.S.'ye teslim edeceğini söyledi. S.S. de İzmir'de yakalanarak sorgulanmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S. tutuklandı, otobüs muavini H.T ise serbest bırakıldı.

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