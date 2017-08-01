Yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

SUNGURLU(Çorum), () - ÇORUM'un Sungurlu İlçesi'nde yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde meydana geldi. Davut Akyol yönetimindeki 28 AR 353 plakalı yolcu otobüsü, Sungurlu-Çorum karayolunun 15'inci kilometresinde Arifegazili köyü yakınlarında, Halil Yağmur yönetimindeki 19 SK 228 plakalı buğday yüklü traktörle çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Halil Yağmur ile yanında bulunan oğlu Arap Arslan Yağmur ve otobüsün muavini Emre Kaşıkçı yaralandı. Ambulansle Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan traktör sürücüsü Halil Yağmur, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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