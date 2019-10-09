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Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki çift yaralandı
AYDIN'ın Didim ilçesinde, yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Kaza, Söke-Mlias karayolu Didim sapağı yakınlarında, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Söke'den Bodrum yönüne giden Pamukkale Turizm'e...
GÜVENLİK 09.10.2019, 15:03
AYDIN'ın Didim ilçesinde, yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, 1'i kadın 2 kişi yaralandı.
Kaza, Söke-Mlias karayolu Didim sapağı yakınlarında, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Söke'den Bodrum yönüne giden Pamukkale Turizm'e ait 45 K 9555 plakalı yolcu otobüsü ile karşıdan gelen 34 TT 9147 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Sacit Özerol ile yanındaki eşi Aynur Özerol yaralandı. Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Ön kısmında hasar meydana gelen otobüsteki yolcular, gelen başka bir otobüsle Bodrum'a gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, Söke-Mlias karayolu Didim sapağı yakınlarında, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Söke'den Bodrum yönüne giden Pamukkale Turizm'e ait 45 K 9555 plakalı yolcu otobüsü ile karşıdan gelen 34 TT 9147 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Sacit Özerol ile yanındaki eşi Aynur Özerol yaralandı. Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Ön kısmında hasar meydana gelen otobüsteki yolcular, gelen başka bir otobüsle Bodrum'a gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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