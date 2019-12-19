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Yolcu otobüsü ile çarpışan hafif ticari araçtaki karı- koca öldü
KONYA'nın Akşehir ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Sait (56) ile eşi Emine Açıkgöz hayatını kaybetti. Kaza, saat 22.30 sıralarında Akşehir ilçesi Atakent Mahallesi Afyon-Konya karayolu üzerinde...
GÜVENLİK 19.12.2019, 00:39
KONYA'nın Akşehir ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Sait (56) ile eşi Emine Açıkgöz hayatını kaybetti.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Akşehir ilçesi Atakent Mahallesi Afyon-Konya karayolu üzerinde meydana geldi. Sait Açıkgöz yönetimindeki 42 UB 454 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre Atakent Mahallesi'nden anayola çıktığı sırada Rıdvan Turan (45) yönetimindeki Özlem Diyarbakır Seyahat'e ait 34 CDT 423 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Sait ve eşi Emine Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otobüsteki kimse yaralanmazken, şoför Rıdvan Turan jandarma tarafından gözaltına alındı. Açıkgöz çiftinin cenazeleri olay yerindeki incelemenin ardından Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Akşehir ilçesi Atakent Mahallesi Afyon-Konya karayolu üzerinde meydana geldi. Sait Açıkgöz yönetimindeki 42 UB 454 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre Atakent Mahallesi'nden anayola çıktığı sırada Rıdvan Turan (45) yönetimindeki Özlem Diyarbakır Seyahat'e ait 34 CDT 423 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Sait ve eşi Emine Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otobüsteki kimse yaralanmazken, şoför Rıdvan Turan jandarma tarafından gözaltına alındı. Açıkgöz çiftinin cenazeleri olay yerindeki incelemenin ardından Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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