Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Deprem uzmanı Gündoğdu: Taşınmadan önce Gemlik'teki fay için ciddi araştırma yapılmalı
Deprem uzmanı Gündoğdu'den ciddi uyarı
Tuzla'da yoğun koku paniği; kimyasal atık tehlikesi
Tuzlada halk geceyi ayakta geçirdi
Şemdinli'den acı haber: 3 asker Şehit
Şemdinli'den acı haber: 2 asker...

Yolcu otobüsü ile 650 gram eroin sevkiyatına 2 tutuklama

DENİZLİ'ye yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirdiği belirlenen ve kontrol noktasına gelmeden araçtan inen 2 kişi, polis tarafından üzerlerinde 650 gram eroinle yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü...

Yolcu otobüsü ile 650 gram eroin sevkiyatına 2 tutuklama
DENİZLİ'ye yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirdiği belirlenen ve kontrol noktasına gelmeden araçtan inen 2 kişi, polis tarafından üzerlerinde 650 gram eroinle yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Doğu illerinden Denizli'ye otobüsle uyuşturucu madde getirileceğini tespit etti. Ankara-Denizli Karayolu'ndaki polis noktasında dün sabah önlem alan narkotim ekipleri, otobüsü beklemeye başladı. Ancak şüpheliler, polis kontrol noktasını fark edip, 300 metre kala otobüsten indi. Durumu fark eden polis ekipleri, 2 şüpheliyi, üzerinlerindeki toplam 650 gram eroinle yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
BİR AYDA 36 KİŞİ TUTUKLANDI
Öte yandan, narkotim ekiplerinin Denizli'de uyuşturucu ticaretine yönelik son bir ayda yaptığı çeşitli operasyonlarda 650 gram eroin, 324 gram metamfetamin, 302 gram esrar, 122 uyuşturucu hap, 10 gram afyon sakızı ve 5 gram skunk ele geçirilirken, 70 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 45'i adliyeye sevk edilirken, 36'sı tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 25 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,