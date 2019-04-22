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Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 23 yaralı

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 23 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.00 sıralarında Elmalı- Finike karayolunun Düdenköy Mahallesi'ndeki Finike- Kaş kavşağında meydana geldi. Kaş-...

Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 23 yaralı
ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 23 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Elmalı- Finike karayolunun Düdenköy Mahallesi'ndeki Finike- Kaş kavşağında meydana geldi. Kaş- Elmalı arasında yolcu taşımacılığı yapan Mehmet Çelik yönetimindeki 07 DLF 81 plakalı minibüsle Melikcan Aydın yönetimindeki 20 AAE 61 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs yan yatarken, otomobil de hurdaya döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Melikcan Aydın ile minibüs sürücüsü Mehmet Çelik ve 21 yolcu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, araçlardan çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Mustafa Yasin Oran (15), buradaki tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edildi.

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