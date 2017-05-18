Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: Bu kış bin 100 mağara ve sığınaklarını etkisiz hale getirdik
Bakan Soylu, teröre vurulan darbe...
Derin Tarih dergisine toplatma kararı
Derin Tarih dergisine toplatma
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı

Yolcu minibüsüyle kamyon çarpıştı: 2’si ağır, 18 yaralı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'nın Eğirdir İlçesi'nde yolcu minibüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada, 2’si ağır, 18 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Isparta-Gelendost karayolu Eğirdir İlçe çıkışında meydana...

Yolcu minibüsüyle kamyon çarpıştı: 2’si ağır, 18 yaralı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'nın Eğirdir İlçesi'nde yolcu minibüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada, 2’si ağır, 18 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Isparta-Gelendost karayolu Eğirdir İlçe çıkışında meydana geldi. Isparta-Şarkikaraağaç arasında yolcu taşıyan Yücel Yüksel yönetimindeki 32 DB 793 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait Ali Tekinkaya yönetimindeki 34 GN 8150 plakalı kamyonla çarpıştı. Minibüsün yan yattığı kazada, 2'si ağır, 18 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Minibüsteki yaralılardan bir kadının kolunun koptuğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246