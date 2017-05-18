Yolcu minibüsüyle kamyon çarpıştı: 2’si ağır, 18 yaralı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'nın Eğirdir İlçesi'nde yolcu minibüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada, 2’si ağır, 18 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Isparta-Gelendost karayolu Eğirdir İlçe çıkışında meydana geldi. Isparta-Şarkikaraağaç arasında yolcu taşıyan Yücel Yüksel yönetimindeki 32 DB 793 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait Ali Tekinkaya yönetimindeki 34 GN 8150 plakalı kamyonla çarpıştı. Minibüsün yan yattığı kazada, 2'si ağır, 18 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Minibüsteki yaralılardan bir kadının kolunun koptuğu belirtildi.
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