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Yolcu minibüsü, TIR'a çarptı: 2 ölü, 11 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta yolcu minibüsünün önünde ilerleyen TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Kahramanmaraş- Gaziantep Karayolu'nun 20'nci kilometresinde Tomsuklu mevkisinde...

Yolcu minibüsü, TIR'a çarptı: 2 ölü, 11 yaralı
KAHRAMANMARAŞ'ta yolcu minibüsünün önünde ilerleyen TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Kahramanmaraş- Gaziantep Karayolu'nun 20'nci kilometresinde Tomsuklu mevkisinde meydana geldi. Kahramanmaraş kent merkezi yönüne ilerleyen Sadettin T. yönetimindeki 46 K 0311 plakalı yolcu minibüsü, önünde giden Erdoğan B. yönetimindeki 46 HD 316 plakalı TIR'a çarptı. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada adı henüz belirlenemeyen 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acilde müdahale edilen yaralılardan adı öğrenilemeyen 1'i de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturmada, sürücüler Sadettin T. ile Erdoğan B., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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