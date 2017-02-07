Yolcu minibüsü silahlı çatışmanın ortasında kaldı

İbrahim AKTÜRK -Taner YENER / İSTANBUL () - GAZİOSMANPAŞA'da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada kurşunlar seyir halindeki içinde yolcu olan minibüse ve park halindeki okul taşıtına isabet etti. Minibüse isabet eden kurşunlardan kırılan camlardan iki yolcu yaralandı.



Olay, Yıldıztabya Mahallesi'ndeki Alibeyköy Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Henüz kimlikleri belirlenemeyen iki grup arasında cadde üzerinde silahlı çatışma çıktı. Kurşunlar, bu sırada seyir halinde bulunan ve içinde yaklaşık 10 yolcu bulunan Gaziosmanpaşa-Aksaray hattındaki minibüsün camına ve park halindeki okul taşıtının camına isabet etti. Çatışma sonrası taraflar olay yerinden kaçtı. Kurşunların isabet ettiği minibüsün camı kırılarak, iki yolcunun yaralanmasına neden oldu. Minibüs sürücüsü Cevdet Tayar, olayın ardından aracı durdurmayarak yol üzerindeki özel bir hastaneye kadar sürdü. Hafif yaralanan iki yolcu ayakta tedavi edildi. Minibüsün sürücüsü Cevdet Tayar, iki grubun yol üzerinde silahlarla çatıştığını ve kurşunların aracın camına isabet ettiğini, iki yolcunun yaralandığını görünce aracı durdurmayarak hastaneye kadar sürdüğünü anlattı.

KAMERA KAYITTAYKEN SİLAH SESLERİ DUYULDU



Öte yandan, basın mensuplarının mermi isabet eden minibüsü görüntülediği sırada, cadde üzerinde yine silah sesleri duyuldu. Polis, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.



(FOTOĞRAF)