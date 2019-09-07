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Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
DİYARBAKIR'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Tekel Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Mehmet Baltaş yönetimindeki 21...
GÜVENLİK 07.09.2019, 14:32
DİYARBAKIR'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Tekel Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Mehmet Baltaş yönetimindeki 21 M 0270 plakalı minibüs, Suzan Erdinç yönetimindeki 35 S 0330 plakalı otomobille çarpışıp devrildi. Kazada, minibüsteki 9 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılardan 2'si, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza, öğle saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Tekel Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Mehmet Baltaş yönetimindeki 21 M 0270 plakalı minibüs, Suzan Erdinç yönetimindeki 35 S 0330 plakalı otomobille çarpışıp devrildi. Kazada, minibüsteki 9 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılardan 2'si, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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