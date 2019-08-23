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Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 12 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra, Kahta- Diyarbakır yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Süleyman...
GÜVENLİK 22.08.2019, 17:59
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 12 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Kahta- Diyarbakır yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Süleyman Hacı Ağırkaya'nın kullandığı 02 KN 325 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Mehmet Çevik (30) yönetimindeki 44 EZ 350 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Fikriye Uçar (74), Miyase Altaş (30), Elif Ağırkaya (4), Güneş Peker (17), Remziye Ağırkaya (28), Ferit Çiftci (75), Hüseyin Zencirkıran (31), Ayşegül Ağırkaya (18), Abuzer Saydam (44) ve Emine Özaltar (34) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 12 yaralıyı ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışması sonrası yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, öğleden sonra, Kahta- Diyarbakır yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Süleyman Hacı Ağırkaya'nın kullandığı 02 KN 325 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Mehmet Çevik (30) yönetimindeki 44 EZ 350 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Fikriye Uçar (74), Miyase Altaş (30), Elif Ağırkaya (4), Güneş Peker (17), Remziye Ağırkaya (28), Ferit Çiftci (75), Hüseyin Zencirkıran (31), Ayşegül Ağırkaya (18), Abuzer Saydam (44) ve Emine Özaltar (34) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 12 yaralıyı ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışması sonrası yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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