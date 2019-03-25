Yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), () - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 12 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Şemdinli- Yüksekova yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Şemdinli'den Yüksekova yönüne giden Nizam Fırat yönetimindeki 30 D 2012 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 30 YA 241 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralanırken, ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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