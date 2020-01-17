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Yolcu minibüsü, direğe ve ağaçlara çarptı: 11 yaralı
GÜVENLİK 17.01.2020, 17:35
ERZURUM'da, otomobilin yandan çarptığı yolcu minibüsü, refüje çıkarak, önce aydınlatma direğine ardından ağaçlara çarptı. Kazada, 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, stadyum kavşağı yakınlarında meydana geldi. Şehir merkezinden Aziziye ilçesi yönüne giden Rakip Demir'in kullandığı 25 LL 083 plakalı otomobil, Atatürk Üniversitesi'ne yolcu taşıyan Adem Bayrak yönetimindeki 25 M 0062 plakalı minibüse yandan çarptı. Bayrak'ın kontrolünden çıkan minibüs, refüje çıkarak, önce aydınlatma direğine ardından ağaçlara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Rakip Demir ile minibüs sürücüsü Adem Bayrak ve 9 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılardan 7'sini ambulansla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne, 4'ünü ise Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası minibüs, çekiciye alınamayınca iş makinesiyle altındaki ağaç çıkarıldı. Minibüs, daha sonra çevredekilerin de yardımıyla çekiciye yüklenerek, kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, stadyum kavşağı yakınlarında meydana geldi. Şehir merkezinden Aziziye ilçesi yönüne giden Rakip Demir'in kullandığı 25 LL 083 plakalı otomobil, Atatürk Üniversitesi'ne yolcu taşıyan Adem Bayrak yönetimindeki 25 M 0062 plakalı minibüse yandan çarptı. Bayrak'ın kontrolünden çıkan minibüs, refüje çıkarak, önce aydınlatma direğine ardından ağaçlara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Rakip Demir ile minibüs sürücüsü Adem Bayrak ve 9 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılardan 7'sini ambulansla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne, 4'ünü ise Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası minibüs, çekiciye alınamayınca iş makinesiyle altındaki ağaç çıkarıldı. Minibüs, daha sonra çevredekilerin de yardımıyla çekiciye yüklenerek, kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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