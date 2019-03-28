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Yola koşan çocuğu radar kamerasından gören polis kurtardı

MALATYA'da, yola fırlayan küçük çocuğu araçtaki radar kamerasından gören trafik polisi, koşarak çocuğu araçların altında kalmaktan kurtardı. Çocuğun yola koşuşu ve polisin onu kurtarması ise radar kamerasına yansıdı. Olay, Malatya-Ankara...

Yola koşan çocuğu radar kamerasından gören polis kurtardı
MALATYA'da, yola fırlayan küçük çocuğu araçtaki radar kamerasından gören trafik polisi, koşarak çocuğu araçların altında kalmaktan kurtardı. Çocuğun yola koşuşu ve polisin onu kurtarması ise radar kamerasına yansıdı.
Olay, Malatya-Ankara karayolunun Çöşnük Kavşağı'nda meydana geldi. Yol kenarındaki radar aracı kural ihlali ve aşırı hız yapan araçlara yönelik görüntülü kayda başladı. Saat 17.30 sıralarında küçük yaşlarda bir çocuk etrafa bakmadan kaldırımdan inerek bir anda yola koştu. Bu sırada araçta bulunan radar kamerasından durumu fark eden trafik polisi, koşarak çocuğu araç altında kalmaktan kurtardı. Küçük çocuğun, kaldırımdan inip çevre yoluna fırlaması ve polis tarafından kurtarılması ise saniye saniye radar kamerasınca kaydedildi.

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