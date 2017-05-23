Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu:...
Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş şehit oldu
Amanos dağından acı haber: 1...
DHA ANKARA - 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (2)
Genelkurmay Karargah davası başladı
İçişleri Bakanlığı: Son 5 ayda 642 terörist etkisiz hale getirildi
Son 5 ayda 642 terörist...

Yola geyik fırladı, öğrenci servisi şarampole devrildi: 10 yaralı

ANKARA'nın Beypazarı İlçesi yakınlarında, taşımalı sistemle eğitim gören öğrencileri okula taşıyan servis minibüsünün sürücüsü, önüne çıkan geyikten kurtulmak isterken aracı şarampole devirdi. Kazada 10 öğrenci yaralandı. Kaza,...

Yola geyik fırladı, öğrenci servisi şarampole devrildi: 10 yaralı
ANKARA'nın Beypazarı İlçesi yakınlarında, taşımalı sistemle eğitim gören öğrencileri okula taşıyan servis minibüsünün sürücüsü, önüne çıkan geyikten kurtulmak isterken aracı şarampole devirdi. Kazada 10 öğrenci yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.00 sırlarında, Beypazarı-Dudaş karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Beypazarı'nın Dudaş, Dağşıhlar, Yıldız, Nuhhoca, Aşağıgüney ve Hamzalar mahallelerinden ilçe merkezinde bulunan Altay İlkokulu ile Namık Kemal Ortaokulu'na taşımalı sistemle öğrencileri götüren İsa Koçak, oyla aniden bir geyiğin fırlaması üzerine, yönetimindeki 06 BTC 19 plakalı servis  minibüsünün direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç,  şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan 10 öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrenciler, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerden 9'u tedavilerinin ardından taburcu edilirken, ayağında kırıklar bulunan Özlem Çiftçi ilk müdahalenin ardından Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk  edildi.
Kaymakam Kadir Ekinci ve Milli Eğitim Müdürü İsmail Bilgiç, başhekimden öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246