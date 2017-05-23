Yola geyik fırladı, öğrenci servisi şarampole devrildi: 10 yaralı

ANKARA'nın Beypazarı İlçesi yakınlarında, taşımalı sistemle eğitim gören öğrencileri okula taşıyan servis minibüsünün sürücüsü, önüne çıkan geyikten kurtulmak isterken aracı şarampole devirdi. Kazada 10 öğrenci yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.00 sırlarında, Beypazarı-Dudaş karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Beypazarı'nın Dudaş, Dağşıhlar, Yıldız, Nuhhoca, Aşağıgüney ve Hamzalar mahallelerinden ilçe merkezinde bulunan Altay İlkokulu ile Namık Kemal Ortaokulu'na taşımalı sistemle öğrencileri götüren İsa Koçak, oyla aniden bir geyiğin fırlaması üzerine, yönetimindeki 06 BTC 19 plakalı servis minibüsünün direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç, şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan 10 öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrenciler, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerden 9'u tedavilerinin ardından taburcu edilirken, ayağında kırıklar bulunan Özlem Çiftçi ilk müdahalenin ardından Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaymakam Kadir Ekinci ve Milli Eğitim Müdürü İsmail Bilgiç, başhekimden öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



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