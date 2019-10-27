Yola fırlayan minik Aslı'ya minibüsün çarptığı kaza kamerada

DİYARBAKIR'da karşıya geçmek için aniden yola fırlayan minibüsün çarptığı 6 yaşındaki Aslı Hüsna Yelboğa, ağır yaralandı. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, dün akşam saatlerinde Nevruz Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 21 AAB 685 plakalı minibüs, karşıya geçmek için aniden yola fırlayan Aslı Hüsna Yelboğa'ya çarptı. Ağır yaralanan Yelboğa, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Gazi Yaşargil ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan minik Aslı Hüsna'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Minibüs sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yelboğa'nın bir anda yola çıktığı, bu sırada gelen minibüsün çarpıp sürüklediği görülüyor.