Yola fırlayan köpek, kazaya neden oldu: 2 ölü, 9 yaralı
Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), ()- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.00...
Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), ()- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Salihli- Alaşehir karayolu Örnekköy mevkisinde meydana geldi. Alaşehir yönüne giden İbrahim Tufan (45), aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için yönetimindeki 07 FUN 25 plakalı minibüsle ani manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüsteki Gamze Çiftçi (35) ile 50- 55 yaşlarındaki ön adı Muzaffer olan kişi yaşamını yitirdi, sürücü İbrahim Tufan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Salihli ve Alaşehir'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Minibüstekilerin Denizli'deki akrabalarını ziyaret etmek için Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden yola çıktıkları belirtildi.
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