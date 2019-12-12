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Yola fırlayan Ayşenur'a hafif ticari aracın çarptığı anlar kamerada
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, marketten çıktıktan sonra aniden yola fırlayan Ayşenur A.'ya (5), hafif ticari araç çarptı. Ayşenur'un yaralanmadığı kaza, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Kaza, salı günü, Refik Şevket İnce...
GÜVENLİK 12.12.2019, 13:54
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, marketten çıktıktan sonra aniden yola fırlayan Ayşenur A.'ya (5), hafif ticari araç çarptı. Ayşenur'un yaralanmadığı kaza, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Kaza, salı günü, Refik Şevket İnce Mahallesi'ndeki sokakta meydana geldi. Ayşenur A., iddiaya göre, ağabeyiyle alışveriş yaptığı marketten çıkıp, aniden yola fırladı. Bu sırada sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen hafif ticari araç, Ayşenur'a çarptı. Kazada yaralanmayan Ayşenur, daha sonra ağabeyine sarılarak, yolun karşısına geçti. Kaza anının, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ağabeyi ile marketten çıktıktan sonra bir anda yola fırlayan Ayşenur A.'ya hafif ticari aracın çarptığı anlar yer aldı.
Kaza, salı günü, Refik Şevket İnce Mahallesi'ndeki sokakta meydana geldi. Ayşenur A., iddiaya göre, ağabeyiyle alışveriş yaptığı marketten çıkıp, aniden yola fırladı. Bu sırada sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen hafif ticari araç, Ayşenur'a çarptı. Kazada yaralanmayan Ayşenur, daha sonra ağabeyine sarılarak, yolun karşısına geçti. Kaza anının, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ağabeyi ile marketten çıktıktan sonra bir anda yola fırlayan Ayşenur A.'ya hafif ticari aracın çarptığı anlar yer aldı.
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