Yola düşen elektrikli bisikletliyi ezdiği öne sürülen sürücü, yakalandı 

KONYA'da park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpıp yere düşen bisikletli Yılmaz Bayburt'un (71) üzerinden aracıyla geçerek ölümüne neden olduğu öne sürülen Mustafa H. (53), kazadan 15 gün sonra yakalandı. İfadesinde direksiyonu sola kırıp, Bayburt'a çarpmadan yanından geçip yoluna devam ettiğini öne sürülen Mustafa H., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaza, 7 Nisan Pazar günü saat 19.00'da merkez Meram ilçesi Furkan Dede Caddesi'nde meydana geldi. Yılmaz Bayburt, elektrikli bisikletiyle giderken park halindeki otomobilden inen kişinin açtığı kapıya çarptı. Bu sırada arkadan gelen hafif ticari araç, devrilen elektrikli bisikletten yola düşen Bayburt'un üzerinden geçti. Araç yoluna devam ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz Bayburt, 13 Nisan'da yaşamını yitirdi.

Polis, kazanın ardından Yılmaz Bayburt'un üzerinden geçtiği ileri sürülen aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki mobese ve trafik kameralarından aracın plakasını belirleyen polis ekipleri, sürücü Mustafa H.'ye ulaştı. Gözaltına alınan Mustafa H., Yılmaz Bayburt'a çarpmadığını ve ölümüne neden olmadığını ileri sürdü. Mustafa H. ifadesinde, "Yolun sağ tarafından bisikletlinin aracın önüne doğru düştüğünü gördüm. Direksiyonu hemen sola kırdım ve yoluma devam ettim. Trafik yoğun olduğu için duramadım. Düşen kişiye vurmadım. Vursaydım zaten yola devam etmeyip, dururdum. Daha sonra o kişiye ne oldu, bilmiyorum. Polis bana ulaşıncaya kadar da bilmiyordum" dedi.

Mustafa H., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.



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