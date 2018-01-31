Yola döşenen mayın böyle imha edildi 

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında TSK ve ÖSO güçlerinin Anten tepe bölgesine ilerleyişi sırasında PYD-YPG/PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen mayınlar, uzman ekipler tarafından güvenli bir şekilde patlatılarak imha ediliyor.'Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününde Anten tepe bölgesine giren Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusunun ilerleyişi sırasında can kaybını en az indirmek için çok sıkı önlemler alınıyor. Bu amaçla harekat süresince askerlerin ilerleyeceği güzergah boyunca yollar, önce dedektörler tarafından didik didik taranıyor. Dedektörlerin yaptığı kontrollerde PYD-YPG/PKK'lı teröristlerin yollara tuzakladıkları birçok mayın tespit edildi. Bu mayınlar daha sonra bomba uzmanı askerler tarafından yapılan müdahale ile kontrollü bir şekilde patlatılarak, can kayıpları önleniyor. Harekatın ilk günü Anten tepe bölgesinde askerlerin ilerleyeceği yol üzerine tuzaklanan bir mayın da uzman ekip tarafından etkisiz hale getirilirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

FOTOĞRAFLI