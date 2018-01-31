mersin escort bayan bodrum escort bayan facebook beğeni hilesi
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kapatıldı
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı...
Terör örgütü mevzileri havadan bombalandı
Terör örgütü mevzileri havadan bombalandı
PKK/YPG TÜM KÖYLERE TÜNELLER KAZIP, HER GEÇENDEN VERGİ ALMIŞ
Hedefte Bafelyun tepesi var
Erdoğan: ÖSO, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvâ-yi Milliye, güçleri gibi bir sivil oluşumdur
Erdoğan'dan ÖSO tanımı

Yola döşenen mayın böyle imha edildi 

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında TSK ve ÖSO güçlerinin Anten tepe bölgesine ilerleyişi sırasında PYD-YPG/PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen mayınlar, uzman...

Yola döşenen mayın böyle imha edildi 
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında TSK ve ÖSO güçlerinin Anten tepe bölgesine ilerleyişi sırasında PYD-YPG/PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen mayınlar, uzman ekipler tarafından güvenli bir şekilde patlatılarak imha ediliyor.
'Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününde Anten tepe bölgesine giren Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusunun ilerleyişi sırasında can kaybını en az indirmek için çok sıkı önlemler alınıyor. Bu amaçla harekat süresince askerlerin ilerleyeceği güzergah boyunca yollar, önce dedektörler tarafından didik didik taranıyor. Dedektörlerin yaptığı kontrollerde PYD-YPG/PKK'lı teröristlerin yollara tuzakladıkları birçok mayın tespit edildi. Bu mayınlar daha sonra bomba uzmanı askerler tarafından yapılan müdahale ile kontrollü bir şekilde patlatılarak, can kayıpları önleniyor. Harekatın ilk günü Anten tepe bölgesinde askerlerin ilerleyeceği yol üzerine tuzaklanan bir mayın da uzman ekip tarafından etkisiz hale getirilirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

Diyarbakır escort Diyarbakır escort bayan