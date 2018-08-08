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Yola çıkan köpek zincirleme kazaya yol açtı: 7 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()- KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpan otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarptı. Araçlardan birinin motorunun yola fırladığı kazada 7 kişi yaralandı, köpek de telef oldu. Kaza,...

Yola çıkan köpek zincirleme kazaya yol açtı: 7 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()- KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpan otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarptı. Araçlardan birinin motorunun yola fırladığı kazada 7 kişi yaralandı, köpek de telef oldu.
Kaza, dün gece D-755 Karayolu Aslanlar mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Özgür Kuduman yönetimindeki 06 KGT 59 plakalı otomobil, aniden yola fırlayan köpeğe çarptı. Bu sırada Elmas Demirtaş yönetimindeki yabancı plakalı otomobil de duran Kumudan yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Yabancı plakalı aracın motorunun yola fırladığı kazada, Özgür Karaduman, Elmas Demirtaş, Raziye Demirtaş (69), Yaşar Demirtaş (63), Semiha Demirtaş (49), İhsan Çelik (67) ve Şahin Çelikkanat (46) yaralandı, köpek de öldü.
Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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