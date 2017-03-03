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Yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya), () - SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde yola çıkan köpeğe çarpmamak direksiyon kıran sürücünün otomobili, elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü öldü, eşi ve kızı ise yaralandı. Kaza, akşam...

Yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya), () - SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde yola çıkan köpeğe çarpmamak direksiyon kıran sürücünün otomobili, elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü öldü, eşi ve kızı ise yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Adapazarı-Kaynarca karayolu Müezzinler Kavşağı'nda meydana geldi. 54 VL 187 plakalı otomobilin sürücüsü Ersin Bozkurt, yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Ersin Bozkurt ile yanındaki eşi Hatice ve kızı Beril yaralanırken, köpek de telef oldu. 
Araçta sıkışan Ersin Bozkurt, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kalbi duran Ersin Bozkurt sağlık ekiplerinin uzun süre yaptığı kalp masajına karşın hayata döndürülemedi.
Yaralı Hatice Bozkurt ile kızı Beril Bozkurt hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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