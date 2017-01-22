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Yola çıkan köpeğe çarpmamak isterken bariyere çarptı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı komyonet bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kamyonetin çarptığı köpek...

Yola çıkan köpeğe çarpmamak isterken bariyere çarptı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı komyonet bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kamyonetin çarptığı köpek de telef oldu. 
Kaza Osmancık İlçesi'nde Samsun- İstanbul D-100 Karayolu Çayırköyü mevkisinde meydana geldi. Samsun'dan İstanbul yönüne giden 25 yaşındaki Serhat Hayta yönetimindeki 19 HR 750 plakalı kamyonetin önüne aniden köpek çıktı. Sürücü köpeğe çarpmamak için direksiyon kırınca kontrolden çıkan komyonet önce köpeğe, ardından da yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Köpek telef olurken, sürücü ile aynı araçta bulunan Recep Tatar (30) yaralandı. İki yaralı olay yerine çağırılan ambulansla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından iki yaralı Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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