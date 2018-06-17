Yol vermeme kavgası pompalı dehşete dönüşüyordu

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, yol vermeme nedeniyle çıkan kavga, taraflardan birinin pompalı tüfekle kendisini yaralamasıyla sona erdi.Ayvalık’ın tek ana arteri olan Atatürk Caddesi’ndeki Cumhuriyet Meydanı’na otomobiliyle ara yoldan çıkmak isteyen tatilci C.Ö. (26), o sırada ana arterden otomobiliyle geçmekte olan sürücü Y.Y.’ye (25) yol vermesi için korna çaldı. İki tarafın araç içinden başlattıkları ağız münakaşası, Y.Y’nin aracından inip, C.Ö.’nün otomobilinin tamponuna tekme atmasıyla arbedeye dönüştü.Arbede sırasında sürücü Y.Y., aracından çıkardığı pompalı tüfeği C.Ö’nün otomobilinin sol arka kapı camına sert bir şekilde vurdu. Aracın camı kırılırken, darbe sırasında pompalı tüfek ateş aldı ve Y.Y. sol bacağından yaralandı. Y.Y, pompalı tüfeği yere bırakıp, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.Sürücü Y.Y.’nin Ayvalık Devlet Hastanesi’ne gittiği ve müşahede altına alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Birbirinden şikayetçi olan iki tatilci ise emniyette ifade veriyor.

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