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Yol verme tartışmasında, TIR sürücüsünü tabancayla yaralayıp kaçtı

ŞANLIURFA'da bir otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştığı TIR sürücüsü İbrahim M.C.'yi tabancayla ateş ederek yaralayıp, kaçtı. Olay, öğle saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yük boşaltmak...

Yol verme tartışmasında, TIR sürücüsünü tabancayla yaralayıp kaçtı
ŞANLIURFA'da bir otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştığı TIR sürücüsü İbrahim M.C.'yi tabancayla ateş ederek yaralayıp, kaçtı.
Olay, öğle saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yük boşaltmak için mahalleye gelen 63 M 9001 plakalı TIR'ın sürücüsü İbrahim M.C., kavşakta manevra yaparken, kimliği belirlenemeyen otomobilin sürücüsü ile yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında, plakası da belirlenemeyen otomobilin sürücüsü aracından indi ve TIR sürücüsü İbrahim M.C.'nin ayaklarına tabancayla ateş etti. Saldırgan ardından otomobiline binip kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ayaklarından yaralanan TIR sürücüsü İbrahim M.C.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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