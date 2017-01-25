Yol verme tartışmasında kan aktı

İZMİR'in Konak İlçesi'ndeki tünellerde iki araç sürücüsü arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma, kardeşlerinin de katılmasıyla büyüyüp, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavganın ardından iki aracın da olay yerinden ayrılması nedeniyle İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, telsizden anons yapıp olaya karışanların derhal yakalanması talimatı verdi. Yapılan araştırmada, tarafların kentteki farklı hastanelere gittiği belirlendi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Konak Tünelleri'nde meydana geldi. Bünyamin G. yönetimindeki 16 KG 363 plakalı otomobille, tünellerde ilerlediği sırada, iddiaya göre 35 KU 418 plakalı otomobili kullanan Hasan U. ile arasında, yol verme yüzünden tartışma çıktı. İki sürücü de araçları yol ortasında durdurup tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine, Bünyamin G.'nin yanındaki kardeşi Sami G. ile Hasan U.'nun kardeşi Kadir U. da kavgaya dahil oldu. Kavgada, Bünyamin G. ile kardeşi Sami G. bıçakla, Hasan U. ile kardeşi Kadir U. ise demir sopayla yaralandı.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ ANONS YAPTI

İki taraf kavganın ardından otomobillerine binip olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada kavgayı görenler durumu polise bildirdi. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi, ancak taraflar bulunamadı.

Bir süre sonra telsizden anons yapan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Kentin merkezinde 2 kişiyi yaralayan birinin yakalanamamasını kabul etmiyorum. Bu konuda ihmali olan varsa derhal gereği yapılsın" diyerek ilgili şube müdürlerine talimat verdi. Polisin bölgede yaptığı incelemelerde, Hasan U. ile kardeşi Kadir U.'nun Karataş semtindeki bir hastaneye, Bünyamin G. ile kardeşi Sami G.'nin ise Alsancak Devlet Hastanesi'ne gittiği ortaya çıktı. Yaralılardan yalnızca Hasan U.'nun başına aldığı darbe nedeniyle durumunun ağır olduğu, bu nedenle de Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



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