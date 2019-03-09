Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde kadın cinayeti
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde...
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu

Yol verme tartışmasında bıçak ve taşla yaralandı

BOLU'da yol verme yüzünden çıkan tartışmada sürücülerden biri bıçak ve taşla yaralandı, olaya karışan 2 kişi kaçtı. Olay, saat 13.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Vaysal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir içecek firmasının...

Yol verme tartışmasında bıçak ve taşla yaralandı
BOLU'da yol verme yüzünden çıkan tartışmada sürücülerden biri bıçak ve taşla yaralandı, olaya karışan 2 kişi kaçtı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Vaysal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir içecek firmasının kamyonetini kullanan Gürkan Gülen ile ikinci el ev eşyası satan bir spotçu firmasının kamyonetini kullanan Suriye uyruklu kişi arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada, Suriye uyruklu bir kişi, Gürkan Gülen'i karnından bıçakladı. Suriyeli kişinin yanındaki kişi de Gülen'e taşla saldırdı. Yaralanan Gülen, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, hastanedeki tedavisi süren Gülen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328