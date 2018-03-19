Yol kenarındaki bahçede ölü bulundu (2)

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir narenciye bahçesinde, saat 16.00 sıralarında bulunan cesedin 66 yaşındaki Aydın Karabağlı'ya ait olduğu tespit edildi.
Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()
FOTOĞRAF
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir narenciye bahçesinde, saat 16.00 sıralarında bulunan cesedin 66 yaşındaki Aydın Karabağlı'ya ait olduğu tespit edildi. Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), () FOTOĞRAF
19 Mart 2018 Pazartesi 21:29
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir narenciye bahçesinde, saat 16.00 sıralarında bulunan cesedin 66 yaşındaki Aydın Karabağlı'ya ait olduğu tespit edildi.
Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()
FOTOĞRAF
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