Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Haliç'teki 3 köprü yarın gece bir süre kapatılacak
Haliç'teki 3 köprü yarın gece...
Adalet Bakanı Gül'den dava kotası açıklaması
Bakan Gül açıkladı: Davalarda süre...
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak

Yol kenarında ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsü bulundu

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da, asfaltlama yapan işçiler, yol kenarındaki kutuda, ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsü buldu. Çürümeye başlayan ölü köpek, belediye ekiplerince yoldan alındı. Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat...

Yol kenarında ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsü bulundu

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da, asfaltlama yapan işçiler, yol kenarındaki kutuda, ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsü buldu. Çürümeye başlayan ölü köpek, belediye ekiplerince yoldan alındı.
Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü'nden Ardıçlı Gölü'ne giden yolda asfaltlama yapan işçiler, yol kenarında karton kutu olduğunu fark etti. Kutuya yaklaşınca kötü koku alan işçiler, içine baktığında, ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsünü gördü. Çürümeye başlayan ölü köpek, ihbarla gelen belediye ekiplerince yoldan alındı. 
Köpeğin yol kenarına canlı bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirten işçi Mustafa Kara, "Biz burada yol çalışması yaptığımız sırada, karton kutuyu fark ettik. İçerisine baktığımızda, ön ayaklarından bağlanmış ölü köpek bulduk. Büyük ihtimalle hayvan burada  ölmüş. Ne gerekiyorsa yapılması için belediyeyi aradık" dedi.   

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328