Yol kenarında fuhuş pazarlığına polis baskını

ÇAYIROVA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Çayırova İlçesi'nde yol kenarında araçları durdurup fuhuş teklifi yapan 3 kadın polisin operasyonu ile yakalandı.
Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şekerpınar Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde araçları durdurup fuhuş teklifi yapan kadınları takibe alarak baskın düzenledi. Polis, 24 yaşındaki Y.K, 35 yaşındaki H.A. ile 43 yaşındaki Y.D'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülerek ifadeleri alınan kadınlar Kabahatler Kanunu'na göre ceza uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.
ÇAYIROVA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Çayırova İlçesi'nde yol kenarında araçları durdurup fuhuş teklifi yapan 3 kadın polisin operasyonu ile yakalandı.