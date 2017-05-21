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Yol kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu (3)

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI Manisa'nın Kula İlçesi'nde, boğazı kesilerek öldürülüp cesedi yol kenarına atılan Ali Sarı cinayetinin şüphelisi olarak gözaltına alınan 25 yaşındaki Kadir Sarı'nın savcılıktaki ifadesinde suçunu itiraf...

Yol kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu (3)

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI
Manisa'nın Kula İlçesi'nde, boğazı kesilerek öldürülüp cesedi yol kenarına atılan Ali Sarı cinayetinin şüphelisi olarak gözaltına alınan 25 yaşındaki Kadir Sarı'nın savcılıktaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Ali Sarı'nın akrabası olan Kadir Sarı'nın, cinayeti işlediği sırada giydiği kıyafetler ile olayda kullandığı iddia edilen bıçak da yapılan sorgunun ardından olay yeri yakınlarında bulundu. Kadir Sarı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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