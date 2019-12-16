Yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı

ANLIK ÖFKEYLE VURMUŞ



Antalya'nın Manavgat ilçesinde, R.A.'yı (16) silahla vurarak, ağır yaraladığı iddiasıyla yakalanan H.İ.S.'nin (20) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. H.İ.S., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. H.İ.S. adliyeye getirilirken annesi, "Kendini yaktın" diye bağırdı. Olay sırasında H.İ.S.'nin yanında, otomobilde 1'i kadın 2 kişi daha olduğu, jandarma ekiplerince gözaltına alınan bu kişilerin, işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. H.İ.S.'nin, ilk ifadesinde, anlık öfkeyle R.A.'yı vurduğunu ve kendisini kimsenin yönlendirmediğini söylediği öğrenildi.



KIZIN BABASI: EN AĞIR CEZA VERİLSİN



R.A.'nın babası Muharrem A. ise H.İ.S.'nin, kızını öldürmeye teşebbüs ettiğini söyleyerek, "Kızım hayat doluydu, neşeliydi. Bu cani, kızımı öldürmeye teşebbüs etti. En ağır cezanın verilmesini istiyorum. Kızımın hayati tehlikesi devam ediyor. Antalya'da ameliyat olacak. Ben de Antalya'ya gidiyorum" dedi.