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Yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı (3)
TUTUKLANDI Antalya'nın Manavgat ilçesinde, R.A.'yı silahla vurarak, ağır yaraladığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan Halil İbrahim Sav, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
GÜVENLİK 16.12.2019, 15:43
TUTUKLANDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, R.A.'yı silahla vurarak, ağır yaraladığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan Halil İbrahim Sav, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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|24
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|23
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|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
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|15
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|15
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|15
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|15
|5
|Takımlar
|O
|P
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|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
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|17
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|17
|9
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|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|16
|35
|3. Sevilla
|17
|31
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|17
|30
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|17
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|17
|28
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