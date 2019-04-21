Yol kenarında 10 yerinden bıçaklanmış halde bulundu

KONYA'da vücuduna aldığı 10 bıçak darbesiyle yol kenarında yaralı bulunan Suriye uyruklu Abdülbani El Hüseyin (28), hastanede tedaviye alındı.Merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Dutlu Caddesi'nde bir kişi, yol kenarında kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi fark edip, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Suriye uyruklu Abdülbani El Hüseyin olduğu belirledikleri kişinin yaralı olduğunu gördü. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan El Hüseyin'in vücudunda 10 bıçak yarası tespit edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan El Hüseyin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, Abdülbani El Hüseyin'i bıçaklayan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

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