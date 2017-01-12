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Yoğun kardan ahırın çatısı çöktü, hayvanlar telef oldu

EDİRNE'nin Uzunköprü İlçesi'ne bağlı Kırcasalih Beldesi'nde yoğun kar yağışının ardından çatısı çöken ahırda 4 inek enkaz altında kalarak telef oldu. Edirne AFAD ekiplerince 7 saat süren çalışmaların ardından 42 büyükbaş...

Yoğun kardan ahırın çatısı çöktü, hayvanlar telef oldu
EDİRNE'nin Uzunköprü İlçesi'ne bağlı Kırcasalih Beldesi'nde yoğun kar yağışının ardından çatısı çöken ahırda 4 inek enkaz altında kalarak telef oldu. Edirne AFAD ekiplerince 7 saat süren çalışmaların ardından 42 büyükbaş hayvan sağ olarak kurtarıldı.
Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'ne bağlı Kırcasalih Beldesi'nde özel bir şirkete ait hayvan çiftliğindeki ahırın çatısı, dün gece yoğun kar yağışının ardından çöktü. İçindeki büyükbaş hayvanlar ise enkazın altında kaldı. Çiftlik görevlilerinin ihbarı üzerine Edirne AFAD tarafından kurtarma ekibi kuruldu. Gece yarısı yaklaşık 27 santim kar kalınlığı bulunan yollarda AFAD ekibi çiftliğe ulaşmakta güçlük çekti. Yapılan incelemede 4 ineğin çöken çatı enkazının altında telef olduğu tespit edildi. Diğer hayvanları kurtarma çalışması ise yaklaşık 7 saat sürdü. Edirne AFAD ekiplerince çelik çatı malzemeleri kesilerek enkazın altından 42 büyükbaş hayvan canlı olarak çıkarılarak kurtarıldı.

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