Yoğun kar yağışı nedeniyle kayıp çiftçiyi arama çalışmaları durduruldu

MERSİN’in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 5 gün önce kaybolan Ali Kaçar’ı (63) arama çalışmalarına bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi.Mersin- Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık günü Ali Kaçar ve beraberindeki 3 kişi, yoğun kar yağışı sırasında yollarını kaybedince kayboldu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma, AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 kişiyi buldu, ancak Ali Kaçar'a ulaşılamadı. Ali Kaçar'ı arama çalışmalarına, bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi.Arama çalışmalarına hava koşullarının uygun olması halinde tekrar başlanacağı bildirildi.