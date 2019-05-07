Yoğun bakımdaki şiddet görüntüleriyle ilgili iddianame hazırlandı

Mithat ABAKAN/ANTALYA, () - ANTALYA Eğitim Araştırma Hastanesi'nde babalarının ölüm haberini alınca yoğun bakım servisine girerek, çalışanlara saldıran 3 kız kardeş hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay anının güvenlik kameralarına anbean yansıdığı saldırıyla ilgili açılan davanın iddianamesinde kardeşlerden birinin uyurgezer olduğunu, diğer 2 kardeşin ise saldırıyı hatırlamadıklarını söylediği kaydedildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören İsmail Ç., geçen yıl 21 Aralık gecesi fenalaştı. Yoğun bakımda görevli Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu'nun müdahalesine karşın İsmail Ç., saat 05.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Dr. Celepoğlu, yoğun bakım uzmanı Dr. Özlem Çakın'ı arayarak, durum hakkında bilgi verdi. Babalarının ölüm haberini alan kardeşler Hanife Y., Sema Ü. ve Semiha Ç. içeri girmek istediklerini belirterek, yoğun bakım ünitesinin şifreyle açılan kapısını zorlayarak, açtı. 3 kardeş, babalarının ölümünden sorumlu tuttukları, yoğun bakımdaki Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu ve diğer sağlık çalışanlarına saldırdı. Dr. Celepoğlu'na tokat attığı öne sürülen hasta yakınları, iddiaya göre, yoğun bakım odasındaki hemşire Esra Y.'ye de "Babamı bu ellerle mi öldürdün?" diye bağırarak, defalarca tokat atıp, parmaklarını büktü.

'Beyaz kod' (Hastanelerde çalışanlara yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan acil durum yönetim aracı) vermek isteyen klinik destek personeli Buket Buse V.'nin ise "Kimi arıyorsun sen?" diyerek, saçını çekip, başını beton zemine vurdular. Buket Buse V. aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Bir süre sonra olay yerine gelen hastane güvenliği, 3 kadını güçlükle dışarı çıkardı. Olaydan sonra darp raporu alan Dr. Celepoğlu ve hemşireler, hasta yakınları hakkında şikayetçi oldu.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonunda iddianame hazırlandı. İddianamede, Erişkin Yoğun Bakım Servisi 3'te tedavi gören İsmail Ç.'nin müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, kızları Hanife Y., Sema Ü. ve Semiha Ç.'nin kapıyı tekmeleyip, zorla içeri girdikleri ve görevlilere saldırdıkları anlatıldı.

'HEPİNİZ BİTTİNİZ, MESLEK HAYATINI BİTİRECEĞİZ'

İddianamede, şüphelilerden Hanife Y.'nin müştekilerden Esra Y.'nin yüzüne tokat atıp, parmaklarını tutarak, "Babamı bu parmaklarla mı öldürdün?" diyerek, kırmaya çalıştığı, Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu'na küfürler edip, "Hepinizi öldürteceğim" diyerek, birden çok tokat attığı, serçe parmağını tutup, kırmaya çalıştığı belirtildi.

Şüphelilerden Hanife Y.'nin de telefonla güvenlikçilere haber verdiği sırada Buket Buse V.'yi "Sen güvenliği mi arıyorsun?" dedikten sonra saçından tutarak yere düşürdüğü ve kafasını yere vurmasına neden olduğu kaydedildi. İddianamede hemşire Esra G.'ye de şüphelileri telkin etmeye çalıştığı sırada Sema Ü.'nün "Benim babama nasıl ölü dersin?" diyerek, saldırdığı ve tokat attığı bildirildi. 3 şüphelinin de müştekilere küfür ettiği ve "Hepiniz bittiniz, siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz, meslek hayatınızı bitireceğiz'" diyerek, hakaret ile tehditte bulunduğu, müştekilerin olay nedeniyle basit müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandıkları vurgulandı.

İLAÇLAR NEDENİYLE UYURGEZER HALDE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İddianamede, şüphelilerin ifadelerinde de yer verildi. Hanife Y.'nin izlediği kamera kayıtlarında müştekileri döven kişinin kendisinin olduğunu kabul ettiği belirtilerek, "Ancak söz konusu eylemlerin hiçbirini hatırlamadığını, olay öncesinde kendisine verilen ilaçlar nedeniyle uyurgezer halde olduğunu, müştekileri darbettiğini, hakaret ettiğini ve tehdit ettiğini hatırlamadığını beyan etti" denildi.

HATIRLAMADIĞINI BEYAN ETTİ

Semiha Ç.'nin de izlediği kamera kayıtlarından müştekileri darbeden kişinin kardeşi Hanife Y. olduğunu söylediği ancak küfür, hakaret ve tehditte bulundukları iddialarını kabul etmediği, Sema Ü.'nün ise olayı hatırlamadığını beyan ettiği kaydedildi.

Yaşanan olayla ilgili Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından suç duyurusunun yapıldığı ve 'beyaz kod olay bildirim formu'nun sunulduğu belirtilen iddianamede, olay anına ait kamera kayıtlarının alındığı ve CD inceleme tutanağının hazırlandığı aktarıldı. İddianamede, müştekilerin birbiriyle örtüşen ve olay anını gösteren kamera kayıtlarıyla desteklenen beyanları ve doktor raporları doğrultusunda üzerlerine atılı suçu işlediklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

70 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDE

Hanife Y. hakkında 'kamu görevlisinin kasten yaralanması', 'tehdit', 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından toplam 11 yıl 3 aydan 38 yıl 6 aya kadar, Sema Ü. hakkında aynı suçlardan toplam 6 yıl 3 aydan 20 yıla kadar, Semiha Ç. hakkında ise 'tehdit' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından toplam 3 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası verilmesi istendi. Kardeşler, 9 Temmuz Cuma günü 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Saldırı anları hastanenin güvenlik kamerasınca anbean yansımıştı.



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