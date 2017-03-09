Yoğun bakımda oksijen tüpü patladı: 1'i doktor 3 yaralı

DENİZLİ Servergazi Devlet Hastanesi'nde oksijen tüpünün patladı, 1'i doktor 3 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan küçük çaplı yangın görevliler tarafından söndürülürken, yoğun bakımdaki hastalar da görevliler tarafından tahliye edildi.Bugün saat 09.40'da Servergazi Devlet Hastanesi'nin ikinci katındaki Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören bir hasta röntgene götürülmek üzere sedyeye alındı. Hasta röntgene götürülürken, rahat solunumunu sağlayan cihaza bağlı oksijen tüpü patladı. Patlama nedeniyle küçük çaplı yangın çıktı. Patlama nedeniyle çarşaf ve sedyenin yatağın bir kısmı alev aldı. Patlama sırasında hastanın başında bulanan anestezi uzmanı doktor Gökhan Peker, hemşire Aysen Gök ve hasta bakıcı Gülsen Dalkara yaralandı. Sedyedeki hasta ise yara almadan kurtuldu. Olayın ardından yoğun bakım bölümünde büyük panik yaşandı. Yoğun bakım ünitesi önünde bekleyen hasta yakınları görevliler tarafından dışarı çıkartıldı.Yoğun bakımdaki patlamadan sonra yaralanan doktor Gökhan Peker ile hemşire Aysen Gök ve hasta bakıcı Gülsen Dalkara, hastanenin acil servisine götürülerek ilk tedavileri yapıldı. Vücudunda ağır yanıklar olduğu öğrenilen doktor Peker, ilk müdahalenin ardından yanık ünitesinin bulunduğu Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Peker'in durumunun ciddiyetine göre hava ambulansıyla Ankara'daki başka bir hastaneye sevkinin yapılabileceği bildirildi.Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Berna Öztürk, yaralı doktorun Ankara'ya götürüleceğini belirterek, "Yoğun bakımda hastayı bir yerden bir yere naklederken, kullandığımız iki litrelik oksijen tüplerimiz var. Hastaya takmak isterken düğmesini açınca patlama oldu. Doktorun elinde ve yüzünden yanıkları var. Alevi soluduğu için üst merkeze nakli yapıldı. Ankara'ya naklini yapacağız. Hastaları kısa sürede başta servislere taşındı. Önemli bir hasar yok. Teknik inceleme yapılıyor. Hemşire ve hasta bakıcının kolunda ve saçında hafif yanıklar var. Patlama nedeniyle çıkan yangın hızlı bir şekilde söndürüldü, dumanın tahliyesi yapıldı" dedi.

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