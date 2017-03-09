Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YGS için nefesler tutuldu! Anne-babalara son dakika ‘yaklaşım’ tüyoları
YGS öncesi dikkat edilmesi gereken...
Fed'den faiz beklentisiyle dolar 3.76 lirayı, euro 3.97 lirayı aştı
Dolar 3.76 lirayı, euro 3.97...
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Toner: PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu görüşüne saygıyla karşı çıkıyoruz
ABD'den Türkiye ile kriz çıkartacak...

Yoğun bakımda oksijen tüpü patladı: 1'i doktor 3 yaralı

DENİZLİ Servergazi Devlet Hastanesi'nde oksijen tüpünün patladı, 1'i doktor 3 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan küçük çaplı yangın görevliler tarafından söndürülürken, yoğun bakımdaki hastalar da görevliler tarafından tahliye...

Yoğun bakımda oksijen tüpü patladı: 1'i doktor 3 yaralı
DENİZLİ Servergazi Devlet Hastanesi'nde oksijen tüpünün patladı, 1'i doktor 3 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan küçük çaplı yangın görevliler tarafından söndürülürken, yoğun bakımdaki hastalar da görevliler tarafından tahliye edildi.
Bugün saat 09.40'da Servergazi Devlet Hastanesi'nin ikinci katındaki Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören bir hasta röntgene götürülmek üzere sedyeye alındı. Hasta röntgene götürülürken, rahat solunumunu sağlayan cihaza bağlı oksijen tüpü patladı. Patlama nedeniyle küçük çaplı yangın çıktı. Patlama nedeniyle çarşaf ve sedyenin yatağın bir kısmı alev aldı. Patlama sırasında hastanın başında bulanan anestezi uzmanı doktor Gökhan Peker, hemşire Aysen Gök ve hasta bakıcı Gülsen Dalkara yaralandı. Sedyedeki hasta ise yara almadan kurtuldu. Olayın ardından yoğun bakım bölümünde büyük panik yaşandı. Yoğun bakım ünitesi önünde bekleyen hasta yakınları görevliler tarafından dışarı çıkartıldı.
Yoğun bakımdaki patlamadan sonra yaralanan doktor Gökhan Peker ile hemşire Aysen Gök ve hasta bakıcı Gülsen Dalkara, hastanenin acil servisine götürülerek ilk tedavileri yapıldı. Vücudunda ağır yanıklar olduğu öğrenilen doktor Peker, ilk müdahalenin ardından yanık ünitesinin bulunduğu Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Peker'in durumunun ciddiyetine göre hava ambulansıyla Ankara'daki başka bir hastaneye sevkinin yapılabileceği bildirildi.
Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Berna Öztürk, yaralı doktorun Ankara'ya götürüleceğini belirterek, "Yoğun bakımda hastayı bir yerden bir yere naklederken, kullandığımız iki litrelik oksijen tüplerimiz var. Hastaya takmak isterken düğmesini açınca patlama oldu. Doktorun elinde ve yüzünden yanıkları var. Alevi soluduğu için üst merkeze nakli yapıldı. Ankara'ya naklini yapacağız. Hastaları kısa sürede başta servislere taşındı. Önemli bir hasar yok. Teknik inceleme yapılıyor. Hemşire ve hasta bakıcının kolunda ve saçında hafif yanıklar var. Patlama nedeniyle çıkan yangın hızlı bir şekilde söndürüldü, dumanın tahliyesi yapıldı" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.