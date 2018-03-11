Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. Hastane personeli itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Yoğun bakım ünitesindeki hastalar hastanede bulunan servislere alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Yoğun bakım ünitesinde yangın paniği (1)
Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. Hastane personeli itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Yoğun bakım ünitesindeki hastalar hastanede bulunan servislere alındı. Olay yerine gelen...
11 Mart 2018 Pazar 22:08
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