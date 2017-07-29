Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi (6)

STK VE DERNEKLER SALDIRI GİRİŞİMİNİ KINADI

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi bazı sivil toplum kuruluşları ve derneklerce kınandı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek şunları söyledi:

"Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in uğradığı menfur saldırıyı üzülerek öğrendim. Eskişehir’e sayısız katkıda bulunmuş olan Sayın Büyükerşen’e yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu aşağılık şiddet girişimleri Eskişehir sevdası ile hemşehrilerine hizmet etmekten başka hiçbir gayreti ve amacı olmayan bizleri asla yıldıramayacaktır. Yılmaz Hocamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

CHP'LİLER BELEDİYE ÖNÜNDE BİR ARAYA GELECEK

CHP'liler de saldırı girişimi nedeniyle belediye önünde eylem yapacak. Yarın saat 11.00'de Büyükşehir Belediye binası önünde bir araya gelecek partililer, yapacakları eylemle saldırı girişimini kınayacak.