Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi (5)

VALİLİK: ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNDEN KURUSIKI TABANCA ÇIKTI

Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Olay karıştığı değerlendirilen 2 kişinin üzerlerindeki kurusıkı tabancayla gözaltına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 29 Temmuz 2017 günü saat 17:30 sıralarında, yanında basın danışmanı ile birlikte Tepebaşı İlçesi Hat Boyu'nda bulunan bir işyerini ziyareti esnasında işletme sahibi ile sözlü olarak tartıştığı, işletme sahibi tarafından silahla tehdit edildiği şeklinde; saat 18.00’de Valiliğimizin bilgilendirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız Emniyet Müdürlüğü’ne olaya karışan kişilerin gözaltına alınması ve hemen adli tahkikata başlanılması talimatını vermiştir.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olaya karıştığı değerlendirilen iki kişi, üzerlerinde bulunan kurusıkı bir tabanca ile saat 20:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır."