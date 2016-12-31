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Yıldırım isabet eden minare hasar gördü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde sağanak yağış sonrası bir caminin minaresine yıldırım isabet etti. Elektrik sisteminin kısa devre yaptığı minare, hasar gördü, kopan beton parçaları avluya düştü. Alanya'da...

Yıldırım isabet eden minare hasar gördü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde sağanak yağış sonrası bir caminin minaresine yıldırım isabet etti. Elektrik sisteminin kısa devre yaptığı minare, hasar gördü, kopan beton parçaları avluya düştü.
Alanya'da 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Paşaköy Mahalle Camisi'nin minaresine sabah saatlerinde yıldırım isabet etti. Elektrik sistemi kısa devre yaparken, hasar gören minareden kopan beton parçaları avluya düştü. Gürültüyle dışarı çıkanların fark ettiği olayın ardından avludaki beton parçaları belediye ekipleri tarafından temizlendi.

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